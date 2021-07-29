Олег Леонов: Мы имеем право выбирать, чем прививаться

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Куратор проектов «ЛизаАлерт» Центра поиска пропавших людей, кандидат в ГосДуму по 208 избирательному округу Москвы Олег Леонов заявил, что пришла пора допустить на российский рынок иностранные вакцины от COVID-19. По его мнению, это даст людям возможность выбора и поможет формированию коллективного иммунитета.

— Я сам привился «Спутником», но те, кто хочет получить вакцину иностранного производства, имеют на это право. Многих отталкивает подход, когда предлагают фактически единственный вариант, сопровождая это информационным давлением, — заявил Олег Леонов.

Леонов также отметил, что мы живем в эпоху, когда обмен информацией или технологиями стал основой выживания цивилизации, а свободный выбор — основой организации общества. По его словам, когда людей лишают возможности выбирать сорт молока, вакцину или политика, это воспринимается крайне болезненно. Вдвойне и втройне важна возможность выбора, когда дело касается здоровья.

— Государству стоит пойти навстречу людям и обеспечить их всеми видами вакцин против COVID—19, доказавшими свою эффективность, — подчеркнул Леонов.