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140 тысяч квадратных метров дорожного покрытия будет заменено на острове Балчуг

София Долганова

Город
140 тысяч квадратных метров дорожного покрытия будет заменено на острове Балчуг
Раушская набережная / Фото: Анна Быкова

Всего на острове Балчуг будет заменено практически 150 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия. Об этом в четверг, 29 июля, сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

— В рамках комплексного благоустройства острова Балчуг приступили к замене асфальтобетонного покрытия на Софийской, Раушской и Космодамианской набережных. Через пару дней начнем работы и на Садовнической набережной, — говорится в сообщении.

Заменят свыше 140 тысяч «квадратов» дорожного покрытия, в порядок также будут приведены смотровые колодцы и дождеприемные решетки. В работах участвуют более 500 человек и задействовано 350 единиц спецтехники.

На всех объектах ввели одностороннее движение. В месте проведения дорожных работ установили ограждения и временные дорожные знаки.

140 тысяч квадратных метров дорожного покрытия будет заменено на острове БалчугФото: Telegram / Дептранс. Оперативно

Пресс-служба также сообщает, что завершить ремонт планирует в конце августа.

В четверг, 29 июля, заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков рассказал о благоустройстве острова Балчуг, в составе которого четыре набережные. После завершения работ Москва получит уникальный пешеходный маршрут от «Сити» до Таганки — это 17 километров общественного пространства вдоль Москвы-реки.

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