Ребенок на самокате пострадал в ДТП на юго-востоке Москвы

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Россия, Москва, улица Вертолётчиков, 1 Карта всех событий

Маленький ребенок попал в больницу после столкновения с автомобилем такси. Об этом в четверг, 29 июля, сообщает Telegram-канал «Госавтоинспекция Москвы».

Инцидент произошел возле дома № 1 на улице Вертолетчиков. Мальчик выехал на самокате между припаркованными машинами. В этот момент в него врезался автомобиль такси. Рядом с ребенком находилась его бабушка. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение. Ему диагностировали сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму.

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства произошедшего.

— Госавтоинспекция Москвы призывает родителей быть бдительными в вопросах детской дорожной безопасности, — говорится в сообщении ведомства.

Недавно сообщалось, что шесть детей пострадали в ДТП на дорогах Москвы с начала недели. В нескольких случаях несовершеннолетние находились на велосипеде или самокате. Этот случай стал уже седьмым.