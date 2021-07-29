Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Ребенок на самокате пострадал в ДТП на юго-востоке Москвы

Михаил Алимов

Происшествия
Ребенок на самокате пострадал в ДТП на юго-востоке Москвы
Фото: Вечерняя Москва
Россия, Москва, улица Вертолётчиков, 1 Карта всех событий

Маленький ребенок попал в больницу после столкновения с автомобилем такси. Об этом в четверг, 29 июля, сообщает Telegram-канал «Госавтоинспекция Москвы».

Инцидент произошел возле дома № 1 на улице Вертолетчиков. Мальчик выехал на самокате между припаркованными машинами. В этот момент в него врезался автомобиль такси. Рядом с ребенком находилась его бабушка. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение. Ему диагностировали сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму.

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства произошедшего.

— Госавтоинспекция Москвы призывает родителей быть бдительными в вопросах детской дорожной безопасности, — говорится в сообщении ведомства.

Недавно сообщалось, что шесть детей пострадали в ДТП на дорогах Москвы с начала недели. В нескольких случаях несовершеннолетние находились на велосипеде или самокате. Этот случай стал уже седьмым.

Читайте также:
ДТПМосквапострадавший ребенок
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Светлана Разворотнева
Светлана Разворотнева

Надо строить наемное жилье

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Не выбирайте женщину, как кобылу

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Эти правила написаны кровью

Игорь Реморенко
Игорь Реморенко

Образование ждут перемены

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Америка, убираясь, приберись!

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Друг не должен быть товаром

Вячеслав Ниниченко
Вячеслав Ниниченко

Самокат требует ответственности

Все мнения
О проекте