Шесть детей пострадали в ДТП на дорогах Москвы с начала недели

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С начала недели на дорогах Москвы зарегистрировано шесть дорожно-транспортных происшествий с участием детей в возрасте до 16 лет, в результате которых шесть несовершеннолетних участников дорожного движения получили ранения. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД в четверг, 29 июля.

— В трех ДТП дети в момент аварии использовали самокат или велосипед, — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

ГИБДД призвала родителей учить детей правилам безопасного поведения на дороге и собственным примером показывать неукоснительное соблюдение правил дорожного движения.

27 июля в ГИБДД назвали наиболее опасный вид ДТП с участием детей.

Проведенный ведомством анализ показал, что наиболее частые обстоятельства подобного рода происшествий — это неожиданный выход ребенка из-за припаркованного транспорта и несоблюдение водителем скоростного режима.

По данным ГИБДД, за первые шесть месяцев 2021 года в столице произошло 223 ДТП с участием детей-пешеходов, в результате аварий 230 несовершеннолетних получили травмы разной степени тяжести, еще два ребенка погибли.