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В ГИБДД назвали наиболее опасный вид ДТП с участием детей

Илья Ашуров

Происшествия
В ГИБДД назвали наиболее опасный вид ДТП с участием детей
Фото: Пресс-служба ГИБДД

Наиболее опасный вид дорожно-транспортных происшествий (ДТП) с участием детей — наезд на пешехода. Об этом во вторник, 27 июля, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Москвы.

Проведенный ведомством анализ показал, что наиболее частые обстоятельства подобного рода происшествий — это неожиданный выход ребенка из-за припаркованного транспорта и несоблюдение водителем скоростного режима.

— При этом каждый четвертый наезд был совершен на внутридворовой территории, а наиболее часто в качестве пострадавших оказываются дети в возрасте от 6 до 9 лет, — добавили в ведомстве.

По данным ГИБДД, за первые шесть месяцев 2021 года в столице произошло 223 ДТП с участием детей-пешеходов, в результате аварий 230 несовершеннолетних получили травмы разной степени тяжести, еще два ребенка погибли.

Также автоинспекторы проанализировали показатели дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали несовершеннолетние, передвигающиеся по городу на самокатах, в том числе и на электрических. Выяснилось, что за первые шесть месяцев 2021 года было зарегистрировано 19 ДТП с участием детей на самокатах.

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