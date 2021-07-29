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Беременная Нюша показала фигуру в облегающем платье

Лала Манушакян

Развлечения
Беременная Нюша показала фигуру в облегающем платье
Фото: instagram/nyusha_nyusha

Певица Нюша (Анна Шурочкина) посещает разные программы и для таких мероприятий выбирает исключительно облегающие платья, которые хорошо подчеркивают фигуру. Артистка совсем недавно призналась, что ждет второго ребенка и уже находится на большом сроке, однако в декрет пока не собирается.

Недавно певица побывала в гостях у экс-гимнастки Ляйсан Утяшевой на шоу «Дерзкая готовка», где появилась в силуэтном платье с принтом тай-дай.

Беременная Нюша показала фигуру в облегающем платьеФото: instagram/liasanutiasheva

Ведущая шоу сделала множество комплиментов Нюше, а поклонники посчитали, что беременность девушке к лицу.

Также певицу пригласили на радиостудию Love Radio, где она откровенно ответила на вопрос ведущего о своей беременности. Нюша подтвердила, что беременность была незапланированной.

— Мне нравится фраза: небо всегда знает, что тебе надо! В данной ситуации раз и все, — добавила звезда.

Но и на этой программе певица не стала надевать мешковатые вещи, а выбрала облегающее платье, которые хорошо подчеркивает ее фигуру. Кадры со съемок на радио Нюша опубликовала в своем Instargam.

Беременная Нюша показала фигуру в облегающем платьеФото: Instagram / nyusha_nyusha

Певица Нюша замужем за Игорем Сивовым, главным советником президента Международной федерации студенческого спорта. Пара в браке с 2017 года, у них подрастает дочь Симба Сивова, которой два года.

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