Беременная Нюша показала фигуру в облегающем платье
Певица Нюша (Анна Шурочкина) посещает разные программы и для таких мероприятий выбирает исключительно облегающие платья, которые хорошо подчеркивают фигуру. Артистка совсем недавно призналась, что ждет второго ребенка и уже находится на большом сроке, однако в декрет пока не собирается.
Недавно певица побывала в гостях у экс-гимнастки Ляйсан Утяшевой на шоу «Дерзкая готовка», где появилась в силуэтном платье с принтом тай-дай.
Ведущая шоу сделала множество комплиментов Нюше, а поклонники посчитали, что беременность девушке к лицу.
Также певицу пригласили на радиостудию Love Radio, где она откровенно ответила на вопрос ведущего о своей беременности. Нюша подтвердила, что беременность была незапланированной.
— Мне нравится фраза: небо всегда знает, что тебе надо! В данной ситуации раз и все, — добавила звезда.
Но и на этой программе певица не стала надевать мешковатые вещи, а выбрала облегающее платье, которые хорошо подчеркивает ее фигуру. Кадры со съемок на радио Нюша опубликовала в своем Instargam.
Певица Нюша замужем за Игорем Сивовым, главным советником президента Международной федерации студенческого спорта. Пара в браке с 2017 года, у них подрастает дочь Симба Сивова, которой два года.