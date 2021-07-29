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Перечислены работы по благоустройству, которые пройдут на средства от платных парковок в СЗАО

Михаил Алимов

Город
Перечислены работы по благоустройству, которые пройдут на средства от платных парковок в СЗАО
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Благодаря введению платных парковок в СЗАО Москвы стало возможным проведение некоторых работ по благоустройству района. Появятся новые детские и спортивные площадки, пешеходные дорожки и большое количество зеленых насаждений. Их построят на средства, вырученные с таких парковок, передает Дептранс Москвы.

— Управы завершили работы по благоустройству на 70 процентов, а до конца лета планируют полностью закончить строительство, — отмечается в сообщении ведомства.

Кроме того, оно предоставило карту с местами, где будет проведено благоустройство.

Перечислены работы по благоустройству, которые пройдут на средства от платных парковок в СЗАОФото: Telegram/Дептранс Москвы

Отмечается, что уже девять лет подряд деньги от платных парковок идут на благоустройство разных районов столицы. Помимо удобства для пешеходов, они идут на ремонт дорог и новые парковочные карманы для автомобилистов, говорится в Telegram-канале ведомства.

Недавно заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал о благоустройстве столицы. По его словам, в этом году будет благоустроено более 100 объектов. По программе «Мой район» сейчас проводят работы по благоустройству почти четырех тысяч дворовых и внутриквартальных территорий площадью около четырех с половиной тысяч гектаров. Практически на двух тысячах объектах работы уже подошли к концу, оставшаяся часть будет благоустроена ко Дню города.

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