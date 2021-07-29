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В народе 30 июля прозвали Мариной с Лазарем или Марининым днем. Церковь в этот день почитает память великомученицы Марины Антиохийской.

По народным поверьям, в этот день нельзя давать деньги в долг, иначе можно отдать свою финансовую удачу. Также под запретом находятся свадьбы, в противном случае брак обречен на провал. 30 июля запрещено тратить деньги на покупку ненужных вещей, иначе их можно потратить впустую.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Чего нельзя делать 30 июля, чтобы не потерять удачу в финансах

Приметы погоды в этот день гласят, что какой будет погода 30 июля, такой она будет и в первой половине осени. Индикатором скорого дождя будет множество стрекоз у воды.

30 июля отмечается Международный день дружбы. Его учредила Генассамблея ООН в 2011 году.

Идеологической основой для праздника стали Декларация и программа действий в области культуры мира и Международного десятилетия культуры мира и ненасилия в интересах всей планеты.

ООН предложила государственным структурам, а также международным и региональным организациям отмечать этот день в соответствии с культурными традициями той или иной страны и организовывать мероприятия и инициативы, которые будут способствовать усилиям международного сообщества и будут направлены на поощрение диалога между цивилизациями, солидарности, взаимопонимания и примирения.

229 лет назад на улицах Парижа впервые прозвучала «Марсельеза». Тогда в город вошел батальон из 500 волонтеров-марсельцев, которые выступили на защиту итогов Великой Французской революции.

В роли походного марша они исполняли «Военную песню Рейнской армии», которая впоследствии получила прозвище «Марсельеза».

Революционный парламент республики утвердил песню в качестве государственного гимна в 1793 году. Впоследствии ее несколько раз запрещали — в последний раз это случилось после поражения Франции в начале Второй мировой войны и оккупации значительной части страны армией нацистской Германии.

Однако после изгнания оккупантов освобожденная Франция вновь сделала своим гимном «Марсельезу».

30 июля 1991 года итальянский оперный певец Лучано Паваротти в честь 30-летия карьеры дал концерт перед 100-тысячной аудиторией в лондонском Гайд-парке. Публика стоя выслушала более 20 арий из опер Верди, Пуччини, Бизе и Вагнера.

На мероприятии присутствовали наследник престола, принц Чарльз и ныне покойная принцесса Диана, а также премьер-министр Джон Мейджор.

В этот день родились американский предприниматель Генри Форд, спортивный функционер Ирина Винер-Усманова, французский актер Жан Рено, а также голливудский актер Арнольд Шварценеггер.

Именины отмечают Маргарита, Леонид, Вероника и Марина.