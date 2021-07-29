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Фадеев объявил о продаже прав на музыку Глюкозы, SEREBRO и Total

София Долганова

Общество
Фадеев объявил о продаже прав на музыку Глюкозы, SEREBRO и Total
Фото: instagram.com/fadeevmaxim

Продюсер Максим Фадеев в четверг, 29 июля, рассказал подписчикам, что продал все права на музыку Натальи Чистяковой-Ионовой, известной под псевдонимом Глюкоза, групп SEREBRO и Total.

— Сегодня прошла очень интересная сделка по продаже всех прав на музыку, образы, креатив и прочее группы SEREBRO, GLUKOZA, TOTAL и др. Такая сделка произошла впервые за всю историю шоу-бизнеса, — написал продюсер в своем Instagram.

Он также отметил, что у этих брендов с 29 июля появился новый владелец, который принял решение остаться неизвестным.

Фадеев сказал, что продюсированием артистов заниматься не будет больше никогда.

Поклонники поддержали продюсера и начали комментировать его публикацию. «Пишите музыку себе, занимайтесь собственной музыкальной карьерой»; «Творческих успехов!»; «Вы сильный и добрый человек, сделали многое для шоу-бизнеса, теперь можете заниматься тем, что приносит вам больший кайф», — написали фолловеры Фадеева.

24 июня Максим Фадеев рассказал подписчикам о похудении, в результате которого он потерял 127 килограмм веса.

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