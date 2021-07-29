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Проценко объяснил, почему можно заболеть коронавирусом после прививки

Михаил Алимов

Сюжет: 

Вакцинация от коронавируса
Общество
Проценко объяснил, почему можно заболеть коронавирусом после прививки
Фото: Вечерняя Москва

Коронавирусом возможно заболеть после введения первого компонента вакцины, потому что иммунитет еще не сформирован. Об этом в четверг, 29 июля, сообщил главный врач московского ГБУЗ «Городская клиническая больница № 40» Денис Проценко.

— Он развивается через 14 дней после введения первой прививки. Мы не можем считать пациента вакцинированным после нее, — отметил он.

Врач рассказал, что 90 процентов поступивших в больницу в Коммунарке вакцинированных больных получили только первый компонент вакцины. Также он добавил, что вакцина и сформированный иммунитет не смогут на 100 процентов защитить от инфицирования.

— Иммунитет не способен вас защитить, если на вас чихает инфицированный человек, — сообщил он во время прямого эфира.

Недавно Проценко предупредил россиян об опасности COVID-19 во время жары. Она может вызвать очень тяжелые, даже фатальные последствия. Врач рассказал, что защититься от этих последствий поможет вакцинация. По его словам, в больнице в Коммунарке находится много пожилых пациентов с нетяжелой формой коронавируса, но с тяжелыми последствиями от жаркой погоды — обезвоживанием и риском тромбоза.

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