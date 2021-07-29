«Противное чувство»: американская гребчиха высказалась об успехе россиян на Олимпиаде — 2020

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Американская спортсменка Меган Калмо заявила, что медаль России в академической гребле на Олимпийских играх в Токио ее «по-настоящему разочаровывает».

— Смотреть, как команда, которой здесь и быть не должно, уходит с серебром — противное чувство. Все это по-настоящему разочаровывает, я сочувствую другим спортсменам в финале А, — написала Калмо в Twitter.

29 июля россиянки Василиса Степанова и Елена Орябинская завоевали серебро в академической гребле в соревнованиях двоек распашных без рулевого.

В финальном заплыве они продемонстрировали результат 6 минут 51,45 секунды. Первыми пришли представительницы Новой Зеландии, обогнав Степанову и Орябинскую на 1,26 секунды. Третье место заняла команда Канады (+1,91 секунды).

Серебро Степановой и Орябинской стало первой для России олимпийской медалью с 2004 года, когда на Играх в Афинах золото завоевали Сергей Федоровцев, Игорь Кравцов, Алексей Свирин и Николай Спинев.

На счету отечественной сборной 28 медалей — из них восемь золотых, 11 серебряных и девять бронзовых наград.

Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за коронавируса и проходит с 23 июля по 8 августа. Она должна стать самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Планируется участие почти 19 тысяч спортсменов. От России на Олимпиаде выступают 335 спортсменов. Талисманами нашей команды являются Шапко-кот и Мишка-неваляшка.