Новая книга Виктора Пелевина поступит в продажу 26 августа

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Новый роман российского писателя Виктора Пелевина появится на полках магазинов 26 августа. Ожидаются и электронная и аудиоверсия произведения. Об этом в четверг, 29 июля, сообщила пресс-служба группы компаний «ЛитРес».

— Рады объявить, что 26 августа в продаже появится новая книга Виктора Пелевина от издательства «Эксмо». Новинка одновременно выйдет во всех книжных магазинах страны в бумажном варианте и в крупнейшем сервисе цифровых книг «ЛитРес» эксклюзивно в электронном и аудиоформате в озвучке российских звезд, — говорится в сообщении пресс-службы, переданном РИА Новости.

Название книги пока не известно. Отмечается, что объем печатной версии составит 608 страниц. Это произведение станет 20-м из написанных знаменитым писателем. Его прошлая книга «Непобедимое солнце» возглавила топ-книг о Боге на сайте «ЛитРес».

В июне стали известны 10 самых популярных книг отечественных авторов. В десятке оказались сразу две работы Пелевина. На четвертой и пятой позициях расположились его произведения «Непобедимое солнце» и «Искусство легких касаний». При составлении рейтинга специалисты изучили данные более 800 тысяч пользователей из РФ за год.