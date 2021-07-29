Сергей Собянин заявил об улучшении ситуации с коронавирусом в Москве

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с заболеваемостью COVID-19 в столице улучшается. По его словам, количество госпитализированных москвичей по сравнению с пиком болезни уменьшилось в три раза.

— Ситуация быстро улучшается, количество заболеваний с пика уменьшилось в три раза, что позволило в два раза уменьшить количество коек, которые работают на ковид, с 23,5 тысячи до 12 тысяч. Высвобожденные койки сегодня работают на обычных пациентов в плановом порядке, — рассказал мэр в интервью телеканалу «Россия 1».

В этом же интервью он сообщил, что вновь открывается возможность пройти диспансеризацию в павильонах «Здоровая Москва». Это произошло из-за того, что ранее их мощности полностью были отданы для вакцинации от коронавируса. Мэр отметил, что возможность пройти диспансеризацию появится в августе.