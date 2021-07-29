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Сергей Собянин: Диспансеризацию в павильонах «Здоровая Москва» можно будет пройти с августа

Михаил Алимов

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Сергей Собянин: Диспансеризацию в павильонах «Здоровая Москва» можно будет пройти с августа
Фото: roscongress / Антон Сухонос

Павильоны «Здоровая Москва», в которых можно было только вакцинироваться от коронавируса, станут доступны и для желающих пройти диспансеризацию. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в интервью телеканалу «Россия 1».

— Сегодня все эти мощности (городские поликлиники и павильоны «Здоровая Москва» — прим. «ВМ») быстро освобождаются, поэтому мы в ближайшее время будем переводить павильоны в парках, чтобы они вновь начали работать на прием пациентов и оказывать им содействие в диагностике их здоровья. <…> Чекап (специально разработанные программы комплексного медицинского обследования — прим. «ВМ») будет расширен. Я думаю, эта работа будет организована полноценно в августе, — отметил мэр.

В этом же интервью он рассказал, что ситуация с коронавирусом в Москве улучшается. По его словам, количество госпитализаций, по сравнению с пиком болезни, уменьшилось в столице в три раза. Мэр подчеркнул, что это позволило в два раза уменьшить количество коек, которые работают на больных с коронавирусом, с 23,5 тысячи до 12 тысяч. Высвобожденные койки сегодня работают на обычных пациентов в плановом порядке.

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