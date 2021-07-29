Стало известно, кому Моисеев завещал многомиллионную квартиру в Латвии

Фото: facebook.com/bmoiseevpro

Певец Борис Моисеев завещал дочери Аллы Пугачевой — певице Кристине Орбакайте — многомиллионную квартиру в Латвии. Об этом рассказал сам 67-летний артист.

— Моя дочка! — сказал Моисеев трогательные слова дочери Примадонны.

Бывший директор певца Сергей Горох находился рядом с ним на протяжении всего интервью и пояснил, что Моисеев «любит Кристину, как дочку».

Артист также рассказал публике, как проходит его реабилитация после перенесенного инсульта. Моисеев сказал, что он был вынужден уйти со сцены после болезни. При этом, как отмечает экс-директор певца, финансов артисту вполне хватает.

— Хорошая пенсия с добавкой как заслуженному артисту в 35 тысяч рублей (в общей сложности 50 тысяч рублей). И еще помогает фонд Кобзона, — заявил Горох в интервью сайту KP.ru.

Около десяти лет назад Борис Моисеев перенес инсульт и перестал появляться на публике.

6 марта в Сети появились первые снимки Бориса Моисеева после инсульта. Серию снимков с празднования дня рождения Бориса Моисеева, которому 4 марта исполнилось 67 лет, опубликовали в одном из фан-аккаунтов артиста в соцсети Instagram.