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12-летнюю девочку с инсультом эвакуировали вертолетом из ТиНАО

София Долганова

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12-летнюю девочку с инсультом эвакуировали вертолетом из ТиНАО
Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

В четверг, 29 июля, из ТиНАО санитарным вертолетом была эвакуирована 12-летняя девочка с инсультом. Об этом рассказала пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ) Москвы.

— 29 июля экипаж дежурного санитарного вертолета Московского авиационного центра вылетел по вызову в ТиНАО. На площадку «Воскресенское» машиной скорой помощи доставили девочку 12 лет с предварительным диагнозом — инсульт, — цитирует сообщение департамента агентство городских новостей «Москва».

Во время полета на вертолете состояние девочки контролировалось медицинскими работниками Центра экстренной медицинской помощи. Пациентку доставили в московское специализированное лечебное учреждение.

В основном данные воздушные средства используются для эвакуации пациентов между медучреждениями и помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.

В пятницу, 23 июля, сообщалось, что спасательная бригада эвакуировала на вертолете трех московских туристов, попавших под камнепад в горах Кабардино-Балкарии.

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