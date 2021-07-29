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На Украине пообещали «послать Россию в нокаут»

Иван Юминов

Политика
На Украине пообещали «послать Россию в нокаут»
Фото: president.gov.ua

Украина должна быть готовой послать Россию в «короткий нокаут», когда та ослабнет. Об этом заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины Сергей Кривонос в четверг, 29 июля.

— Нет, мы должны сейчас уже к этому готовиться и наращивать свои военные мышцы для того, чтобы в любой момент ударить тем не сильным, но точным ударом в челюсть Российской Федерации, чтобы послать их в короткий нокаут, — рассказал он.

Такой момент может якобы наступить в течение 10-15 лет, приводит слова Кривоноса РИА Новости со ссылкой на телеканал ATR.

29 июля глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон сообщил, что она рассматривает сценарий полного прекращения Газпромом транзита газа в Европу через территорию Украины.

Объемы транспортировки газа через центральный коридор снизились, так как Газпром перенес основные объемы газа на северный коридор для поставок через «Северный поток — 2», объяснил он.

Газпром подписал с «Нафтогазом» пятилетний контракт на транзит газа через территорию Украины в Европу в декабре 2019 года. Согласно его условиям, российская компания должна прокачать через Украину как минимум 225 миллиардов кубометров газа в 2020–2024 годах.

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