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На Украине допустили полное прекращение транзита российского газа

Иван Юминов

Политика
На Украине допустили полное прекращение транзита российского газа
Фото: gazprom.ru

Компания «Оператор ГТС Украины» рассматривает сценарий полного прекращения Газпромом транзита газа в Европу через территорию Украины. Об этом заявил глава организации Сергей Макогон в четверг, 29 июля.

— Мы рассматриваем сценарий — даже если наша система будет работать, мы оставим какие-то транзитные мощности, то фактически Газпром может сам демонтировать трубы на своей территории, чтобы теоретически не допустить возможности транзита газа через территорию Украины в будущем, — рассказал он.

Объемы транспортировки газа через центральный коридор снизились, так как Газпром перенес основные объемы газа на северный коридор для поставок через «Северный поток — 2», приводит слова Макогона РИА Новости со ссылкой на радио «НВ».

Газпром подписал с «Нафтогазом» пятилетний контракт на транзит газа через территорию Украины в Европу в декабре 2019 года. Согласно его условиям, российская компания должна прокачать через Украину как минимум 225 миллиардов кубометров газа в 2020–2024 годах.

20 июля сообщалось, что США и Германия заключили соглашение по «Северному потоку — 2». Одно из его положений гласит, что Берлин обязуется способствовать продлению соглашения о транзите российского газа через Украину как минимум на десять лет после 2024 года.

Российский газопровод «Северный поток — 2»

«Северный поток — 2» прокладывают от побережья России до Германии через Балтийское море. Против строительства газопровода выступают США, страны Евросоюза и Украина.

В декабре 2019 года американская сторона ввела санкции против «Северного потока — 2». Однако в мае 2021 года США отказались от санкций против оператора газопровода — компании Nord Stream 2 AG, оставив ограничительные меры в отношении российских компаний и судов.

Лидеры стран Запада считают строительство газопровода политическим решением, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал данное мнение, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели. Германия выступает за достройку «Северного потока — 2» и отвергает односторонние экстерриториальные санкции США.

4 июня стало известно о завершении укладки труб первой нитки «Северного потока — 2». В этот же день Путин заявил, что Россия планирует завершить строительство второй нитки за полтора–два месяца. Как уточнил глава Nord Stream AG Маттиас Варниг, закончить работы по укладке газопровода «Северный поток — 2» рассчитывают в конце августа.

Также сообщалось, что названы варианты улаживания разногласий между США и Германией из-за строительства газопровода. Среди них — денежная компенсация Украине и предложение ей сотрудничества в сфере производства водорода.

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