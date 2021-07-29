Проценко рассказал об отличиях новой волны заболеваемости COVID-19

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Отличием новой волны заболеваемости коронавирусом стал новый портрет пациента. Об этом в четверг, 29 июля, сообщил главный врач ГБУЗ «Городская клиническая больница №40» в Коммунарке Денис Проценко.

— Вирус мутирует, сейчас у 90 процентов заболевших мы наблюдаем индийский штамм «дельта». Его первая особенность — тяжелое течение у молодых пациентов, тогда как в первую и вторую волну чаще болели пожилые с сопутствующими заболеваниями, — рассказал он во время прямого эфира.

Врач также отметил, что новый штамм вируса протекает гораздо стремительнее — объем поражения легких быстро растет. Кроме того, существует и группа пациентов, которой не помогают виды лечения, эффективные против изначального штамма.

В этом же эфире Проценко объяснил, почему можно заболеть коронавирусом после прививки. Он отметил, что 90 процентов поступивших в больницу в Коммунарке вакцинированных больных получили только первый компонент вакцины. Это значит, что после введения только первого компонента иммунитет к вирусу еще не сформировался.