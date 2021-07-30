Япония поставила новый антирекорд по заболеваемости коронавирусом

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Жители Японии вместо проходящих в стране Олимпийских игр внимательно следят за графиками заболеваемости COVID-19. В четверг, 29 июля, выявлено 10 110 новых случаев заболевания, это самый высокий показатель для Японии за всю пандемию.

По официальной информации, около 50 заболевших коронавирусом — это те, кто обслуживал Олимпиаду, передает RT.

Местные жители почти каждый день в масках и перчатках митингуют, требуя завершить соревнования и ввести строгий карантин.

Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации с 12 июля в Токио ввели режим чрезвычайной ситуации, который продлится до 22 августа. С 1 июля зарегистрировали несколько десятков случаев заражения среди иностранцев и японцев, которые имеют отношение к проведению Олимпиады, включая спортсменов, персонал и членов делегаций.

Также сообщалось, что бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ отказался посетить церемонию открытия Олимпиады из-за тяжелой ситуации с коронавирусом. Он посчитал присутствие на мероприятии невозможным, так как из-за эпидемиологических ограничений простым гражданам Японии запретили посещать церемонию.

Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за коронавируса и проходит с 23 июля по 8 августа. Она должна стать самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Планируется участие почти 19 тысяч спортсменов. От России на Олимпиаде выступают 335 спортсменов.