Пловец Рылов выиграл еще одно золото и стал двукратным олимпийским чемпионом

Фото: twitter/Olympic_Russia

Российский пловец Евгений Рылов в пятницу, 30 июля, завоевал золотую медаль на Олимпийских играх в Токио на дистанции 200 метров на спине.

Российский пловец в финале показал результат 1 минута 53,27 секунды и обновил олимпийский рекорд, который ранее принадлежал американцу Тайлеру Клэри (1.53,41).

Серебряная медаль досталась спортсмену из США Райану Мерфи (отставание на 0,88 секунды), бронзу завоевал британец Люк Гринбэнк (+1,45).

Также в этот день россиянка Анна Пракатень завоевала серебро в академической гребле. Золотая медаль досталась новозеландке Эмме Твигг, она показала в финале время 7 минут 13,97 секунды, россиянка уступила ей 3,42 секунды.

Таким образом у российской сборной стало 30 наград, которые она завоевала на Олимпиаде: девять золотых, двенадцать серебряных и девять бронзовых. Она занимает четвертое место в медальном зачете.

Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за коронавируса и проходит с 23 июля по 8 августа. Она должна стать самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Планируется участие почти 19 тысяч спортсменов. От России на Олимпиаде выступают 335 спортсменов. Талисманами нашей команды являются Шапко-кот и Мишка-неваляшка.