Пловец Рылов выиграл еще одно золото и стал двукратным олимпийским чемпионом
Сюжет:Олимпиада в Токио
Российский пловец Евгений Рылов в пятницу, 30 июля, завоевал золотую медаль на Олимпийских играх в Токио на дистанции 200 метров на спине.
Российский пловец в финале показал результат 1 минута 53,27 секунды и обновил олимпийский рекорд, который ранее принадлежал американцу Тайлеру Клэри (1.53,41).
Серебряная медаль досталась спортсмену из США Райану Мерфи (отставание на 0,88 секунды), бронзу завоевал британец Люк Гринбэнк (+1,45).
🥇 🏊 Евгений Рылов (200 м на спине) — второе золото за эти игры!#КомандаОКР #ROCTeam #Tokyo2020 pic.twitter.com/79WnZMeBjI— Olympic Russia (@Olympic_Russia) July 30, 2021
Также в этот день россиянка Анна Пракатень завоевала серебро в академической гребле. Золотая медаль досталась новозеландке Эмме Твигг, она показала в финале время 7 минут 13,97 секунды, россиянка уступила ей 3,42 секунды.
Таким образом у российской сборной стало 30 наград, которые она завоевала на Олимпиаде: девять золотых, двенадцать серебряных и девять бронзовых. Она занимает четвертое место в медальном зачете.
Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за коронавируса и проходит с 23 июля по 8 августа. Она должна стать самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Планируется участие почти 19 тысяч спортсменов. От России на Олимпиаде выступают 335 спортсменов. Талисманами нашей команды являются Шапко-кот и Мишка-неваляшка.