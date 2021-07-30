Названо количество россиян, освоивших профессию мечты

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Количество россиян, которые работают по профессии, о которой они мечтали в детстве, оценивается в 14 процентов. Об этом стало известно из исследования сервисов «Работа.ру» и «СберЗдоровье».

Респондентами в данном опросе выступили более пяти тысяч жителей страны из всех ее регионов.

Число россиян работающих в близкой к профессии мечты сфере оценивается в 20 процентов. 66 процентов опрошенных так и не смогли реализовать свои планы из детства.

Эксперты также спросили у россиян, кем именно они хотели стать в детстве. Так, наибольшее количество людей заявили, что мечтали о карьере врача (27 процентов). Чуть меньше опрошенных, 23 процента, рассказали, что мечтали быть военными. Учителями хотел стать 21 процент от числа всех участников исследования.

Кроме того, 18 процентов респондентов планировали быть водителями, а 16 процентов — работать в полиции.

На следующем месте по популярности оказалась профессия актера. Работать в этой сфере хотели 13 процентов человек. Меньшее количество россиян, 11 процентов, хотели быть юристами, 9 процентов выбрали для себя творческую профессию и мечтали стать художниками. Только 7 процентов участников фокус-группы думали о работе летчика.

Из тех, чья нынешняя работа не совпала с детскими планами, 28 процентов россиян признались, что им не хватило мотивации или усилий. Другим участникам исследования было сложно попасть на желанную работу без связей, мешало здоровье или препятствовали родители, передает РИА Новости.