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Москвичам рассказали об истории создания памятника «Покорителям космоса»

София Долганова

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Москвичам рассказали об истории создания памятника «Покорителям космоса»
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Россия, Москва, проспект Мира, 111 Карта всех событий

Жителям столицы рассказали о планах по созданию монумента «Покорителям космоса», который находится на проспекте Мира.

«Народ — созидатель»

4 октября 1957 года был запущен первый искусственный спутник Земли «Спутник-1». Всего за 92 дня пребывания на орбите спутник обогнул Землю 1440 раз, при этом пройдя около 60 миллионов километров. Из-за трения о воздух, когда в январе 1958 года спутник вошел в плотные слои атмосферы, он начал гореть.

Лучшим проектом обелиска, который посвящался первому запуску спутника, стал «Народ — созидатель» — взмывающая ввысь ракета с дымовым шлейфом. Его утвердили в октябре 1958 года.

Обновление проекта

12 апреля 1961 года на орбиту отправился Юрий Гагарин. В связи с этим название памятника было решено изменить на более точное — «Покорителям космоса».

Титановый исполин

Изменения внесли и во внешний вид памятника. Вместо матового стекла, из которого сначала хотели сделать шлейф ракеты, использовали отполированные титановые пластины. Достать такой материал было сложно, но добиться поставки все же удалось.

Монумент-музей

В стилобате монумента открылся Музей космонавтики. Его открытие состоялось в апреле 1981-го. Оно было приурочено к 20-летию со дня полета в космос Юрия Гагарина, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

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