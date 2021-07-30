Россиянка Бацарашкина выиграла золото по стрельбе из пистолета на ОИ в Токио

Фото: Unsplash

Российская спортсменка Виталина Бацарашкина выиграла десятую для российской сборной золотую медаль на Олимпийских играх в Токио. Девушка стала первой в стрельбе из пистолета с 25 метров. Об этом стало известно в пятницу, 30 июля.

В финале россиянка одержала победу над корейской спортсменкой Ким Минджун. Бронза досталась китаянке Сяо Цзяжуйсюань.

Видео: Telegram-канал Mash

До этого на ОИ в Токио Бацарашкина завоевала титул Олимпийской чемпионки в стрельбе на дистанции 10 метров, а также выиграла серебро на дистанции с 10 метров в миксте.

До этого российский боксер Имам Хатаев вышел в полуфинал летних Олимпийских игр в Токио и гарантировал национальной сборной минимум бронзовую награду в весовой категории до 81 килограмма. В 1/4 финала россиянин одержал победу над испанским соперником Газимагомедом Джалидовым.

Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за коронавируса и проходит с 23 июля по 8 августа. Она должна стать самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Планируется участие почти 19 тысяч спортсменов. От России на Олимпиаде выступают 335 спортсменов. Талисманами нашей команды являются Шапко-кот и Мишка-неваляшка.