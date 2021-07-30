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Боксер Хатаев вышел в полуфинал Олимпийских игр в Токио

Полина Долганова

Сюжет: 

Олимпиада в Токио
Спорт
Боксер Хатаев вышел в полуфинал Олимпийских игр в Токио
Фото: twitter/olympic_russia

Российский боксер Имам Хатаев вышел в полуфинал летних Олимпийских игр в Токио и гарантировал национальной сборной минимум бронзовую награду в весовой категории до 81 килограмма. Об этом стало известно в пятницу, 30 июля.

В 1/4 финала россиянин одержал победу над испанским соперником Газимагомедом Джалидовым.

Кто станет оппонентом Хатаева в полуфинале, пока неизвестно.

До этого «ВМ» писала, что российский пловец Евгений Рылов 30 июля завоевал золотую медаль на Олимпиаде на дистанции 200 метров на спине. Спортсмен в финале показал результат 1 минута 53,27 секунды и обновил олимпийский рекорд, который ранее принадлежал американцу Тайлеру Клэри (1.53,41).

Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за коронавируса и проходит с 23 июля по 8 августа. Она должна стать самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Планируется участие почти 19 тысяч спортсменов. От России на Олимпиаде выступают 335 спортсменов. Талисманами нашей команды являются Шапко-кот и Мишка-неваляшка.

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