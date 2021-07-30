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Басков похвастался подарком стоимостью более одного миллиона долларов

Илья Ашуров

Общество
Басков похвастался подарком стоимостью более одного миллиона долларов
Фото: АГН Москва

Певец Николай Басков продемонстрировал подаренные ему наручные часы, стоимость которых превышает один миллион долларов. Соответствующее видео артист разместил на своей странице в социальной сети Instagram.

Роскошный подарок Баскову вручил знаменитый ювелир Джейкоб Арабо. Это произошло на дне рождения композитора Игоря Крутого.

— Вы не представляете! Сегодня здесь, на дне рождения Крутого, великий Джейкоб, который делает самую крутую ювелирку, подарил мне на 45 лет вот такие крутые часы, — сказал певец, показывая шикарный аксессуар.

Игорь Крутой с улыбкой отметил, что стоимость часов — миллион долларов. Однако его тут же поправил сам ювелир, заявив, что цена подарка один миллион двести тысяч долларов.

Поклонники музыканта порадовались за него и поздравили с получением столь желанной вещи.

«Суперчасы! Потрясающе! Николай, поздравляю вас с прекрасным подарком!»; «Это замечательный подарок, но вы, Коленька, достойны его»; «Невероятно щедро и удивительно красиво», — написали подписчики в комментариях.

Народному артисту России Николаю Баскову 44 года. В октябре этого года он отметит юбилей. Вероятно, Джейкоб Арабо сделал ему подарок на будущее.

В июле Басков не смог выступить на церемонии открытия музыкального фестиваля «Славянский базар» в Белоруссии из-за плохого самочувствия.

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