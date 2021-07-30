РУСАДА ответило на обвинения об употреблении пловцом Рыловым допинга

Российский пловец Евгений Рылов

Олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов не принимал допинговых препаратов перед летними Играми в Токио. Об этом в пятницу, 30 июля, сообщил исполняющий обязанности генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Михаил Буханов.

Рылов одержал победу на Играх на дистанциях 100 и 200 метров на спине. После финального заплыва на 200 метров спортсмен из США Райан Мерфи заявил, что он понимал, что ему придется соревноваться со спортсменом, который мог быть «нечистым» на момент состязания. Другой пловец, британец Люк Гринбэнк, после заплыва отметил, что ему «грустно осознавать существование допинг-программы с государственной поддержкой».

Так, Буханов рассказал, что в 2021 году Рылова трижды тестировали на наличие допинга в организме. По словам исполняющего обязанности, российский пловец также состоит в международном пуле, поэтому его тестируют и иностранные организации.

— Тем не менее в рамках предолимпийской подготовки он был подготовлен и чист, — цитирует Буханова РИА Новости.

Он заявил, что ответственность РУСАДА заканчивается после взятия пробы. Все то, что попадает в организм спортсмена после этого, является полностью его ответственностью.

Российский пловец Евгений Рылов в пятницу, 30 июля, завоевал золотую медаль на Олимпийских играх в Токио на дистанции 200 метров на спине.

Спортсмен в финале показал результат 1 минута 53,27 секунды и обновил олимпийский рекорд, который ранее принадлежал американцу Тайлеру Клэри (1.53,41).