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Сергей Собянин: Число выявляемых случаев COVID-19 снизилось в Москве более чем в два раза

Полина Долганова

Город
Сергей Собянин: Число выявляемых случаев COVID-19 снизилось в Москве более чем в два раза
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Число вновь выявляемых в Москве случаев заболевания коронавирусной инфекций снизилось в 2,2 раза благодаря массовой вакцинации и другим мерам профилактики. Об этом в пятницу, 30 июля, в своем блоге написал мэр столицы Сергей Собянин.

— Благодаря массовой вакцинации и другим мерам профилактики количество вновь выявляемых случаев ковида снизилось в 2,2 раза, число госпитализаций — в 1,6 раза по сравнению с пиковыми значениями второй половины июня, — уточнил глава города.

Кроме того, мэр подписал указ, отменяющий обязательное использование перчаток в транспорте, в магазинах и других общественных местах.

Он уточнил, что ношение масок все еще остается обязательной мерой защиты от коронавируса, потому как это средство индивидуальной защиты является крайне важным барьером, который препятствует распространению COVID-19. Ношение масок останется обязательным до того момента, пока количество заболевших не снизится до минимальных показателей.

Сергей Собянин также призвал горожан не откладывать решение о вакцинации от коронавируса.

Сергей Собянин
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