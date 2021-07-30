Сергей Собянин отменил ношение перчаток в связи с улучшением эпидситуации

Фото: roscongress / Евгений Реутов

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, отменяющий обязательное использование перчаток в транспорте, в магазинах и других общественных местах. Об этом глава города в пятницу, 30 июля, написал в своем блоге.

По словам мэра, массовая вакцинация и другие меры профилактики помогли снизить в российской столице количество выявляемых случаев с коронавирусом в 2,2 раза. Число госпитализаций в свою очередь снизилось в 1,6 раза.

— В этих условиях мы можем продолжить постепенное смягчение действующих ограничений, — сказал мэр.

Глава города ранее заявил, что ситуация с заболеваемостью COVID-19 в столице улучшается. По его словам, высвобожденные койки в настоящее время работают на обычных пациентов в плановом порядке. Кроме того, он сообщил, что вновь открывается возможность пройти диспансеризацию в павильонах «Здоровая Москва». Это произошло из-за того, что ранее их мощности полностью были отданы для вакцинации от коронавируса. Мэр отметил, что возможность пройти диспансеризацию появится в августе.