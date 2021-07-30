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Началось строительство жилого дома по программе реновации на западе Москвы

Михаил Алимов

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Началось строительство жилого дома по программе реновации на западе Москвы
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков
Россия, Москва, улица Олеко Дундича Карта всех событий

В районе Фили-Давыдково на западе столицы начали строить новый жилой дом по программе реновации. Об этом в пятницу, 30 июля, сообщили в пресс-службе Департамента строительства Москвы.

— В районе Фили-Давыдково по адресу улица Олеко Дундича, владение 31/35, ведется строительство жилого дома по программе реновации. В настоящее время ведутся работы по устройству котлована и фундаментной плиты, — рассказал глава ведомства Рафик Загрутдинов.

По его словам, дом введут в эксплуатацию в 2023 году. Он будет состоять из шести секций, на территории новостройки планируется подземный паркинг.

Здание рассчитано на 349 квартир, из которых 11 подготовят для проживания маломобильных жильцов — в них будут коридоры и дверные проемы увеличенной ширины и специальная сантехника.

В вестибюле будет находиться колясочная зона, комната консьержа, зона почтовых ящиков и кладовая. Фасады дома облицуют клинкерной и керамогранитной плиткой, сверху установят короба для кондиционеров. Лоджии будут застекленными. В придомовой территории высадят деревья и кустарники, оборудуют детскую и спортивную площадки и зону отдыха, а также разобьют газоны и цветники, передает Интерфакс.

Недавно сообщалось, что в Даниловском районе столицы возведут новостройку по программе реновации на 311 квартир. Ее также планируют ввести в эксплуатацию в 2023 году.

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