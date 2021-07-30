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Онищенко рассказал, чего ждать после отмены перчаточного режима в Москве

Игорь Синельников

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Онищенко рассказал, чего ждать после отмены перчаточного режима в Москве
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Коронавирус чаще всего передается по воздуху, поэтому отсутствие перчаток не повлияет на заболеваемость. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал депутат Госдумы, экс-глава Роспотребнадзора, академик РАН Геннадий Онищенко.

По словам специалиста, отмена обязательного ношения перчаток не ухудшит эпидемиологическую ситуацию.

— Отмена перчаточного режима никак не повлияет на заболеваемость коронавирусом, потому что этот режим никто не соблюдал. Или соблюдали, но в разы меньше, чем ношение масок, — рассказал Онищенко.

Эксперт также заметил, что коронавирус быстрее всего распространяется воздушно-капельным путем. Заразиться ковидом через грязные руки возможно, но вероятность этого гораздо ниже, отметил собеседник «ВМ».

Онищенко обратил внимание, что отменять ношение масок пока рано: пандемия далека от завершения. По мнению врача, нужно увеличивать темпы вакцинации.

— С точки зрения логики рано снимать маски. Однако единственный способ победить коронавирус — вакцинация, но времени остается мало, — предупредил Онищенко.

Эксперт заметил, что в конце августа в Москву вернутся студенты, закончатся летние отпуска. Это может вызвать новый всплеск заболеваемости, заключил собеседник «ВМ».

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, отменяющий обязательное ношение перчаток. Столичный градоначальник отметил, что эпидемиологическая ситуация в городе улучшилась.

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