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Расписание поездов изменится на МЦД-2, Курском и Рижском направлениях МЖД

Михаил Алимов

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Расписание поездов изменится на МЦД-2, Курском и Рижском направлениях МЖД
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Денис Гришкин

На МЦД-2, Курском и Рижском направлениях Московской железной дороги (МЖД) изменится расписание движения поездов в первой половине августа. Об этом в пятницу, 30 июля, сообщили в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

— 2–5, 7–8 и 14–15 августа скорректирован график движения поездов в связи с проведением плановых путевых работ на участке Павшино — Нахабино и станции Павшино. Это необходимо для обеспечения безопасности и надежности поездок, — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что с 22:00 до 05:00 с 2 по 5 августа будет закрыт первый путь на станции Павшино. В этот период поезда будут следовать в реверсивном режиме с увеличенными интервалами. Будут и поезда с укороченными маршрутами. Они будут курсировать от и до Курского вокзала, Нахабина, Красного Балтийца, Тушинской, Щербинки и Подольска. Выведут из расписания несколько дальних пригородных поездов.

— В выходные дни, 7 августа с 02:20 до 14:20 8 августа и 14 августа с 02:20 до 14:20 15 августа закроют первый путь на участке Нахабино — Павшино, — передает пресс-служба.

В эти дни поезда будут следовать поочередно по одному пути в обоих направлениях. Некоторые из них изменят режим остановок. Часть поездов будут курсировать по укороченным маршрутам от и до Нахабина, Стрешнева, Волоколамска, Дедовска, Тушинской, Курьянова и Курского вокзала. Некоторые поезда также выведут из расписания.

Подробнее ознакомиться с расписанием можно на сайте перевозчика, железнодорожных станциях и остановочных пунктах.

Недавно сообщалось, что расписание электричек на Киевском направлении МЖД изменится в августе. Причиной изменений послужат ремонтные работы на путях.

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