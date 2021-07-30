Мерфи разъяснил свои слова о подозрении в допинге россиянина Рылова

Фото: instagram.com/evgesh.rylov2396

Американский пловец Райан Мерфи разъяснил в ходе пресс-конференции свое заявление в отношении пловца Евгения Рылова, который одержал победу в заплыве на дистанции 200 метров на спине.

По словам Мерфи, он был расстроен после своего поражения. Кроме того, американец отметил, что он не утверждал ничего конкретного, а просто предположил, что заплыв мог быть нечестным.

— Я поздравляю Евгения, он выполнил невероятную работу. Но для меня это огромная психологическая нагрузка, что я плыву в заплыве, который, вероятно, не чист, — цитирует американца «Матч ТВ».

Рылов одержал победу на Олимпийских играх в Токио на дистанциях 100 и 200 метров на спине. После финального заплыва на 200 метров спортсмен из США Райан Мерфи заявил, что он понимал, что ему придется соревноваться со спортсменом, который мог быть «нечистым» на момент состязания.

Позже исполняющий обязанности генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Михаил Буханов рассказал, что в 2021 году Рылова трижды тестировали на наличие допинга в организме. По словам Буханова, российский пловец также состоит в международном пуле, поэтому его тестируют и иностранные организации. Поэтому в рамках предолимпийской подготовки российский спортсмен был чист.