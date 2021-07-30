Лучница Осипова завоевала серебро на Олимпийских играх в Токио

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Российская лучница Елена Осипова выиграла серебряную награду и принесла российской сборной 32-ю медаль на летних Олимпийских играх в Токио. Об этом стало известно в пятницу, 30 июля.

В финальной схватке российская спортсменка уступила победу лучнице из Кореи Ан Сан. Перестрелка завершилась со счетом 5:6.

Бронзовая награда досталась представительнице Италии Лучилле Боари.

До этого российская спортсменка Виталина Бацарашкина выиграла для российской сборной золотую медаль на Олимпийских играх в Токио. Девушка стала первой в стрельбе из пистолета с 25 метров. В финале россиянка одержала победу над корейской спортсменкой Ким Минджун. Бронза досталась китаянке Сяо Цзяжуйсюань.

Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за коронавируса и проходит с 23 июля по 8 августа. Она должна стать самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Планируется участие почти 19 тысяч спортсменов. От России на Олимпиаде выступают 335 спортсменов. Талисманами нашей команды являются Шапко-кот и Мишка-неваляшка.