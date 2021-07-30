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Атомная подлодка «Красноярск» спустилась на воду в Северодвинске

Полина Долганова

Политика
Атомная подлодка «Красноярск» спустилась на воду в Северодвинске
Фото: pixabay.com

Атомная подводная лодка «Красноярск», относящаяся к серии российских многоцелевых атомных подводных лодок с крылатыми ракетами 4-го поколения «Ясень-М», спустилась в пятницу, 30 июля, на воду в Северодвинске для ВМФ России. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

— Для Военно-морского флота торжественно спущен на воду атомный подводный ракетный крейсер четвертого поколения «Красноярск», — цитирует сообщение РИА Новости.

В мае зарубежные СМИ рассказали о самой опасной российской подлодке. Американский публицист Калеб Ларсон в статье для журнала National Interest заявил, что новейшая силовая установка российской подводной лодки проекта «Лада» делает ее практически бесшумной, заметить ее приближение почти невозможно. Журналист отметил, что корпус подлодки имеет каплевидную форму, благодаря чему она аэродинамически эффективна. Ларсон уточнил, что субмарина способна вырабатывать электричество за счет химической реакции. В настоящее время Россия производит дизель-электрические подлодки двух типов — проекта 636.3 «Варшавянка» и 677 «Лада».

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