Вирусологи объяснили, почему в Москве отменили перчаточный режим

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Основной путь распространения коронавируса — воздушно-капельный. Инфекция может передаваться через руки, однако это происходит гораздо реже, поэтому отмена перчаток не ухудшит эпидемиологическую ситуацию. Так считают специалисты, опрошенные «Вечерней Москвой».

Инфекционист Георгий Викулов отметил, что перчаточный режим отменили из-за снижения заболеваемости.

— Такое решение приняли с учетом эпидемиологической обстановки и рекомендаций Роспотребнадзора. Существенно на ситуацию это не повлияет, — уверен эксперт.

Викулов отметил: вирус может передаваться через руки, однако это не главный способ попадания инфекции в организм. Гораздо выше вероятность заразиться по воздуху, отметил эксперт.

— Передача контактным путем возможна, но это не основной путь для возбудителя COVID-19. Основной — воздушно-капельный и аэрозольный. Маски пока лучше не отменять: они показаны даже для вакцинированных людей, так как защищают от поступления возбудителя в дыхательные пути, — рассказал эксперт.

С мнением Викулова согласился вирусолог Алексей Аграновский.

— Вирус передается по воздуху. Через руки может передаваться, если человек дотронулся до капли мокроты, содержащей вирус, и полез в нос или глаза. Это не основной путь, и перчатки мало влияют на передачу SARS CoV-2. Достаточно мыть руки обычным мылом, — рассказал специалист.

Аграновский также заметил, что отмена перчаток должна сочетаться с контролем за ношением масок в общественных местах. Однако главное оружие против коронавируса — вакцинирование, заключил специалист.

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, отменяющий обязательное ношение перчаток. Столичный градоначальник отметил, что количество случаев госпитализации снизилось в 1,6 раза по сравнению с пиковыми значениями второй половины июня.