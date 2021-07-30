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Подполковника полиции подозревают в убийства 16-летней школьницы в Самарской области

Илья Ашуров

Происшествия
Подполковника полиции подозревают в убийства 16-летней школьницы в Самарской области
Фото: Пресс-служба СК РФ по Самарской области

В Самарской области подполковника полиции подозревают в убийства 16-летней школьницы. Об этом в пятницу, 30 июля, сообщили в региональном следственном управлении СК.

По сообщению ведомства, 29 июля этого года на частном участке в поселке Петра Дубрава был найден труп девушки 2006 года рождения. На теле погибшей были признаки насильственной смерти.

— В настоящее время подозреваемый в совершении преступления, являющийся сотрудником полиции, задержан, в ближайшее время в отношении него будет избрана мера пресечения, — говорится в сообщении.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

В пресс-службе прокуратуры региона сообщили, что прокурор Самарской области Сергей Берижицкий взял ход расследования данного дела на личный контроль.

В ГУ МВД по региону заявили, что факту произошедшего назначена служебная проверка.

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