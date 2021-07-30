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«Горжусь»: Ирина Слуцкая — о выступлении россиян на Олимпиаде в Токио

Рафаэль Залян

Сюжеты: 

Олимпиада в ТокиоЭксклюзивы ВМ
Спорт
«Горжусь»: Ирина Слуцкая — о выступлении россиян на Олимпиаде в Токио
Фото: www.instagram.com/slutskayaofficial/Официальный аккаунт Ирины Слуцкой в Instagram

Несмотря на запрет флага и гимна России на Олимпийских играх в Токио, российские спортсмены бьют рекорды и заставляют всех гордиться собой. Такое мнение в разговоре с «Вечерней Москвой» высказала фигуристка Ирина Слуцкая.

По словам двукратной чемпионки мира, россияне в текущем сезоне показывают хороший результат на Олимпиаде. Несмотря на тяжелое время, они стараются подарить «настоящий спортивный праздник всему миру и родной стране».

— Я очень горжусь за наших спортсменов, которые бьют рекорды, выигрывают золотые медали, несмотря ни на что. Хоть они и выступают без гимна и флага России, все равно доказывают своими яркими победами, что они лучшие, — отметила Слуцкая.

Она подчеркнула, что следит за всеми видами спорта, которые представлены в это году в Токио. Однако есть и любимые.

— Я в принципе следила за всеми. Смотрела прыжки в воду, радовалась за спортивных гимнастов наших, показавших класс. Теперь очень жду свою любимую художественную гимнастику, — сказала Слуцкая.

Собеседница «ВМ» отметила, что безмерно рада за тех спортсменов, которые впервые приехали на Олимпиаду:

— Всем этим ребятам хочется пожелать массу эмоций, чтобы они приехали домой и сказали: «Да, я там был, теперь я олимпиец!»

На Олимпиаду в Токио российские спортсмены приехали в качестве команды Олимпийского комитета России. В случае победы спортсмена из РФ на церемонии награждения звучит музыка Петра Чайковского вместо национального гимна. Россиянам также запрещено выступать на соревнованиях под своим флагом.

Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за коронавируса и проходит с 23 июля по 8 августа. Она должна стать самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Планируется участие почти 19 тысяч спортсменов. От России на Олимпиаде выступают 335 спортсменов.

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