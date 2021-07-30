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Дом Гоголя покажет ретроспективу фильмов режиссера Абрама Роома

Ольга Маркова

Развлечения
Дом Гоголя покажет ретроспективу фильмов режиссера Абрама Роома
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Музей «Дом Гоголя» 13 августа приглашает любителей истории отечественного кинематографа на встречу в рамках проекта «Кинолето». Кинолекторий посвящен ретроспективе кинофильмов режиссера Абрама Роома.

Картина, которая будет предложена вниманию зрителей, — художественный фильм «Нашествие», снятый Абрамом Роомом в 1944 году. На экраны кинокартина вышла в феврале 1945 года.

Фильм создан в жанре драматической киноповести по мотивам одноименной пьесы Леонида Леонова, написанной в декабре 1941 — апреле 1942 года. Первый показ пьесы прошел в эвакуации в Чистополе, а в 1943 году пьесу поставили уже в Москве Малый театр и Театр имени Моссовета.

На лекции слушатели узнают, где снимался фильм, куда отправлялась съемочная группа за натурой; каких наград были удостоены режиссер и актеры Олег Жаков и Василий Ванин; почему картина относится к числу лучших фильмов, снятых во время войны.

Участие в мероприятии бесплатное, по регистрации, сообщается на сайте музея.

Музей Москвы до 31 августа зовет горожан в кинолекторий «В главной роли — Москва». На летней площадке с большим экраном посетители музея смогут посмотреть и обсудить с экспертами фильмы «Я шагаю по Москве», «Подкидыш», «Покровские ворота», «Новая Москва», «Брат-2», «Айка» и «Русалка».

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