Диетолог объяснила, почему вегетарианство вредно для детей

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Большую популярность среди детей стало приобретать вегетарианство, но подобный тип питания может стать причиной недугов. Так считает врач-диетолог Анна Завьялова.

Причин для такого поведения подростков, касательно еды, много. Одни хотят присоединиться к вегетарианцам под влиянием Сети, другие отказываются от мяса и продуктов животного происхождения после перенесенного COVID-19, потому что у них нарушаются обонятельные и вкусовые восприятия.

Отказ от указанных продуктов может нанести вред организму ребенка, считает диетолог.

— Дети должны знать о существовании определенных критериев белков. К первой относятся белки молока и яиц. Они усваиваются на 100 процентов. Ко второй — белки, обладающие незаметными аминокислотами, — пояснила диетолог.

По ее словам, последние необходимы организму. А в третью категорию входят растительные белки, которые усваиваются на 64 процента, отмечает ФАН. Информировать подрастающее поколение о последствиях вегетарианства можно и с помощью интернета, уверена эксперт. Врач считает, что важно, чтобы ребенок знал о том, что человеку нужны дотации по незаменимым аминокислотам, получаемым лишь из животной пищи.