Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Диетолог объяснила, почему вегетарианство вредно для детей

Елена Фролова

Общество
Диетолог объяснила, почему вегетарианство вредно для детей
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Большую популярность среди детей стало приобретать вегетарианство, но подобный тип питания может стать причиной недугов. Так считает врач-диетолог Анна Завьялова.

Причин для такого поведения подростков, касательно еды, много. Одни хотят присоединиться к вегетарианцам под влиянием Сети, другие отказываются от мяса и продуктов животного происхождения после перенесенного COVID-19, потому что у них нарушаются обонятельные и вкусовые восприятия.

Отказ от указанных продуктов может нанести вред организму ребенка, считает диетолог.

— Дети должны знать о существовании определенных критериев белков. К первой относятся белки молока и яиц. Они усваиваются на 100 процентов. Ко второй — белки, обладающие незаметными аминокислотами, — пояснила диетолог.

По ее словам, последние необходимы организму. А в третью категорию входят растительные белки, которые усваиваются на 64 процента, отмечает ФАН. Информировать подрастающее поколение о последствиях вегетарианства можно и с помощью интернета, уверена эксперт. Врач считает, что важно, чтобы ребенок знал о том, что человеку нужны дотации по незаменимым аминокислотам, получаемым лишь из животной пищи.

Читайте также:
подросткидетидиетолог
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Два способа полакомиться ягодами

Светлана Разворотнева
Светлана Разворотнева

Надо строить наемное жилье

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Не выбирайте женщину, как кобылу

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Эти правила написаны кровью

Игорь Реморенко
Игорь Реморенко

Образование ждут перемены

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Америка, убираясь, приберись!

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Друг не должен быть товаром

Все мнения
О проекте