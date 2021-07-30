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Мурашко одобрил увеличение компенсации за осложнения после вакцинации

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Политика
Мурашко одобрил увеличение компенсации за осложнения после вакцинации
Фото: roscongress / Евгений Лучинский

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко положительно отозвался об идее увеличить размер компенсации тем гражданам, у кого появились осложнения после вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом стало известно в пятницу, 30 июля.

— Считаем целесообразным пересмотр размера указанного государственного единовременного пособия, — заявил министр в ответ на обращение в Минздрав депутата Федора Тумусова, который ранее предложил пересмотреть размер выплаты.

Сколько составит компенсация после пересмотра — пока неизвестно.

До этого депутат Госдумы предложил министерству ввести страховку на 10 миллионов рублей на тех граждан, которые вакцинируются от COVID-19.

На 30 июля размер компенсации по-прежнему составляет 10 тысяч рублей. Такая сумма была установлена еще в 2020 году. В случае смерти пациента после прививки его семья может получить компенсацию в размере 30 тысяч рублей, передает РБК.

Перечисление денег семьям с детьми-школьниками начнется с 16 августа. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты России. Таким образом у родителей появится возможность подготовиться к учебному году. О том, как и на каких условиях можно получить выплаты, — в материале «Вечерней Москвы».

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