Фасад детского сада на ЗИЛе украсят «архитектурными жалюзи»

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

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В Даниловском районе столицы строится детский сад на 120 мест. Его фасад облицуют декоративными алюминиевыми ламелями, которые называют «архитектурными жалюзи» из-за сходства с домашними светозащитными устройствами. Об этом в пятницу, 30 июля, сообщил первый заместитель председателя Москомархитектуры и главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Детский сад станет частью дома № 13 на набережной Марка Шагала. В здании будет четыре корпуса, три из которых станут жилыми.

— Это оригинальное и элегантное решение, которое снимает сразу несколько проблем. Во-первых, он формирует стильный внешний облик здания, что как нельзя лучше соответствует концепции ЗИЛАРТа. Также повышается энергоэффективность, разгружая систему кондиционирования за счет лучшей циркуляции воздуха. В-третьих, не задерживает влагу, сохраняя свои свойства даже при значительном изменении температуры, — рассказал он.

Площадь детского сада составит 2000 квадратных метров. Отделку фасада выполнят с помощью штукатурки по минераловатному утеплителю. Отделка цоколя будет произведена с использованием натурального камня. Образовательное учреждение планируют построить во втором квартале 2023 года.

Недавно сообщалось, что двухэтажный торговый центр в Чертанове Южном украсят эркеры с подсветкой. Здание построят на Варшавском шоссе в столичном районе Чертаново Южное.