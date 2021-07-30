Звезда сериала «Воронины» рассказала, чем Табаков покорил Проклову

Фото: instagram.com/ykuvarzina_official

Юлия Куварзина, актриса театра и кино, звезда сериала «Воронины» выдвинула свою версию отношений между Олегом Табаковым и Еленой Прокловой.

Артистка работала вместе с Олегом Павловичем и в интервью в программе «Судьба человека» рассказала, чем мэтр кино мог обаять молодую актрису Елену Проклову.

— Табаков — Вселенная, целый мир, отдельная планета! Он был близок с каждым актером, при этом умел держать дистанцию. Не могу сказать, что я была его любимой ученицей, но мы очень дружили. Когда я окончила Школу-студию МХАТ, Олег Павлович пригласил меня преподавать. Это был просто глоток воздуха, которым можно захлебнуться! — рассказала Куварзина.

Актриса заявила, что ей не верится, что между Прокловой и Табаковым могли быть любовные отношения. Она подчеркнула, что актер был поистине манящим, обаятельным человеком не зависимо от возраста и обращал на себя внимание девушек.

— Он мог сделать любую женщину счастливой каким-нибудь поступком. Что там произошло в его молодости, я не могу сказать. Может, Табаков покорил Проклову своим взглядом, возможно, она была чувствительна к мужской энергии. Кто знает?! Это было 300 лет назад! — считает звезда.

Ранее сообщалось, что актриса Елена Проклова обвинила ныне покойного Олега Табакова в домогательствах, когда ей было 15 лет.