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Петр Бирюков поздравил коллектив Мосжилинспекции с юбилеем ведомства

Михаил Алимов

Город
Петр Бирюков поздравил коллектив Мосжилинспекции с юбилеем ведомства
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Государственной жилищной инспекции города Москвы 30 июля исполнилось 30 лет. С этим праздником ведомство поздравил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

— Три десятилетия Мосжилинспекция верно служит интересам жителей столицы, совершенствуя систему управления многоквартирными домами, контролируя работу управляющих организаций и способствуя их эффективному взаимодействию с населением, — начал он поздравление.

Заммэра отметил, что инспекция первой в стране стала предоставлять лицензирование управляющих организаций в электронном формате. Онлайн можно согласовать перепланировку и переустройство помещений в жилом доме.

Особый подход позволил снизить количество нарушений жилищного законодательства, а постоянный мониторинг состояния жилищных фондов играет важную роль в планировании капремонта и реновации.

— Желаем коллегам новых профессиональных успехов! — резюмировал Бирюков в посте Telegram-канала «Городское хозяйство Москвы».

Заммэра рассказал о благоустройстве Москвы. По его словам, в этом году будет благоустроено более 100 объектов. По программе «Мой район» сейчас проводят работы по благоустройству почти четырех тысяч дворовых и внутриквартальных территорий площадью около четырех с половиной тысяч гектаров.

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