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Анна Попова рассказала, что ситуация с COVID стабилизировалась в Подмосковье

Елена Фролова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Анна Попова рассказала, что ситуация с COVID стабилизировалась в Подмосковье
Фото: Пресс-служба Совфеда

Ситуация с новой коронавирусной инфекцией стабилизировалась на территории Московской области. Об этом заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время запуска производства вакцины «ЭпиВакКорона» в подмосковном Серпухове.

Глава надзорного ведомства подчеркнула, что в целом эпидемиологическая обстановка в стране остается довольно напряженной, однако в некоторых регионах, в том числе и в Подмосковье, она постепенно налаживается.

По словам Анны Поповой, в Московской области справились с подъемом заболеваемости COVID-19 всего за четыре недели. Данный результат считается лучшим за весь период пандемии, отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Руководитель Роспотребнадзора также добавила, что предотвратить распространение инфекции можно только благодаря личным ограничениям и вакцинации. При этом она подчеркнула, что запуск в Серпухове производства вакцины «ЭпиВакКорона» носит огромное значение для борьбы с данным заболеванием.

Как подчеркнул губернатор Московской области Андрей Воробьев, в условиях пандемии особенно важно обеспечить регион необходимым количеством препаратов от коронавируса.

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