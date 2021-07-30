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Дерматологи объяснили, как отмена перчаточного режима скажется на здоровье кожи

Игорь Синельников

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Дерматологи объяснили, как отмена перчаточного режима скажется на здоровье кожи
Фото: Pexels

Перчатки могут вызывать аллергические реакции, а также провоцировать и обострять заболевания кожи. Отмена обязательного ношения перчаток позволит улучшить состояние рук. Об этом «Вечерней Москве» рассказали врачи-дерматологи.

Люди, страдающие кожными заболеваниями, сталкиваются с обострениями во время ношения перчаток, считает доктор медицинских наук, профессор Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Юлия Галлямова.

— Отмена перчаточного режима — большой плюс для кожи рук. При наличии кожных заболеваний резиновые перчатки провоцировали обострение и ухудшение состояния рук, — отметила дерматолог.

Эксперт добавила, что при регулярном ношении перчаток могут возникнуть заболевания кожи.

— Резина нарушает физиологическое состояние кожи, воздухо- и теплообмен. В будущем это может привести к развитию гнойничковых заболеваний, дерматозных или аллергических проявлений, — рассказала дерматолог.

По словам дерматолога, с кожными болезнями часто сталкиваются стоматологи и хирурги: у них развивается экзема из-за постоянного использования перчаток и дезинфицирующих средств.

С мнением Галлямовой согласна врач-дерматолог Татьяна Егорова. Специалист обратила внимание, что, помимо болезней, перчатки доставляют дискомфорт.

— Отмена перчаток благоприятно скажется на здоровье кожи. Пропадет парниковый эффект: кожа начнет дышать. Руки будут меньше потеть. У многих возникает аллергия на латекс и на силикон — соответственно, аллергических проявлений тоже будет меньше, — отметила врач.

По словам Егоровой, перчатки могут вызывать обострение экземы, а также приносить трудности больным, страдающим атопическим дерматитом.

Опрошенные «Вечерней Москвой» эксперты согласились: в большинстве случаев коронавирус передается воздушно-капельным путем, поэтому ношение перчаток практически не влияет на эпидемиологическую ситуацию.

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил об отмене обязательного ношения перчаток. Глава города отметил, что эпидемиологическая обстановка в столице за последний месяц значительно улучшилась.

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