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Приезжий по фальшивому паспорту похитил посылок на полмиллиона рублей

Илья Ашуров

Происшествия
Приезжий по фальшивому паспорту похитил посылок на полмиллиона рублей
Фото: moscow-live
Россия, Москва, Мячковский бульвар Карта всех событий

Столичная полиция задержала 29-летнего приезжего, который подозревается в мошенничестве в крупном размере. Об этом в пятницу, 30 июля, «Вечерней Москве» сообщила пресс-служба столичного УВД по ЮВАО.

Подозреваемый нашел «выгодную» подработку в интернете: он должен был забирать посылки из пунктов выдачи, предъявляя поддельный паспорт, а потом оставлять их в указанном месте. Таким образом мужчина похитил 11 посылок стоимостью более чем 550 тысяч рублей в точке службы доставки на Мячковском бульваре.

Когда истинный владелец посылок пришел в пункт выдачи, ему сообщили, что все товары уже выданы.

Владелец посылок обратился в полицию.

Спустя некоторое время злоумышленник был задержан. В отношении него завели уголовное дело по статье «Мошенничество».

Неординарный случай мошенничества произошел в июле этого года. Преступники убедили 54-летнюю москвичку взять кредит в банке и перевести им почти 4 миллиона рублей.

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