Шесть рабочих пострадали и один умер после инцидента на предприятии под Ростовом
Семь человек оказались в больнице с ожогами в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области при инциденте на заводе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в медицинских кругах региона в пятницу, 30 июля.
— Семь человек в реанимации, — рассказал собеседник агентства.
Их доставили в больницу с ожогами еще в четверг, 29 июля, уточнил он. Один из рабочих впоследствии умер, отмечает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.
Инцидент произошел на предприятии «Комбинат Каменский», который является одним из крупнейших химических предприятий на юге страны.
При этом областное МЧС и правительство об инциденте на данный момент не сообщали.
30 июля сообщалось, что рабочий погиб на руднике «Комсомольский» в городе Норильске. По данному факту правоохранительные органы проводят проверку.
Трагедия произошла примерно в 7:25. В процессе работ по заряжению забоя отслоилась горная масса. В результате случившегося один из взрывников получил серьезные травмы и скончался.
В настоящее время на месте инцидента работает следственно-оперативная группа.