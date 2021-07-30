Шесть рабочих пострадали и один умер после инцидента на предприятии под Ростовом

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Семь человек оказались в больнице с ожогами в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области при инциденте на заводе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в медицинских кругах региона в пятницу, 30 июля.

— Семь человек в реанимации, — рассказал собеседник агентства.

Их доставили в больницу с ожогами еще в четверг, 29 июля, уточнил он. Один из рабочих впоследствии умер, отмечает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

Инцидент произошел на предприятии «Комбинат Каменский», который является одним из крупнейших химических предприятий на юге страны.

При этом областное МЧС и правительство об инциденте на данный момент не сообщали.

30 июля сообщалось, что рабочий погиб на руднике «Комсомольский» в городе Норильске. По данному факту правоохранительные органы проводят проверку.

Трагедия произошла примерно в 7:25. В процессе работ по заряжению забоя отслоилась горная масса. В результате случившегося один из взрывников получил серьезные травмы и скончался.

В настоящее время на месте инцидента работает следственно-оперативная группа.