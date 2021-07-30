Прокуратура организовала проверку после гибели рабочего на руднике в Норильске

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Рабочий погиб на руднике «Комсомольский» в городе Норильск. По данному факту правоохранительные органы проводят проверку. Об этом сообщает прокуратура Красноярского края.

Трагедия произошла в пятницу, 30 июля, примерно в 07:25. В процессе работ по заряжению забоя отслоилась горная масса. В результате случившегося один из взрывников получил серьезные травмы и скончался.

В настоящее время на месте инцидента работает следственно-оперативная группа, добавили в ведомстве.

29 июля Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть человека» из-за гибели рабочего на западе Москвы. Инцидент произошел во время земляных работ напротив дома № 1, строения 53, в проезде Стройкомбината 28 июля. На месте обвалился грунт, из-за чего экскаватор, внутри которого находился водитель, перевернулся