Уголовное дело возбудили по факту гибели рабочего из-за перевернувшегося экскаватора

Фото: Прокуратура Москвы

строение 53, дом № 1, проезд Стройкомбината. Карта всех событий

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть человека» из-за гибели рабочего на западе Москвы. Об этом «Вечерней Москве» в четверг, 29 июля, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Инцидент произошел во время земляных работ напротив дома № 1, строения 53, в проезде Стройкомбината 28 июля. На месте обвалился грунт, из-за чего экскаватор, внутри которого находился водитель, перевернулся. Машинист 1986 года рождения погиб.

— В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. В рамках расследования уголовного дела следствие установит лиц, допустивших нарушение установленных действующим законодательством правил безопасности при ведении работ, а также даст правовую оценку действиям должностных лиц организации, — резюмировала Иванова.

В феврале сообщалось о похожем случае. Тогда экскаватор перевернулся из-за ДТП на Ленинградском шоссе.